Buona Domenica

Buona Domenica

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

Between Two Kitchens with Jamie and Domenica

A recording from Domenica Marchetti and Jamie Schler's live video
Domenica Marchetti's avatar
Jamie Schler's avatar
Domenica Marchetti and Jamie Schler
Feb 28, 2026
Get more from Domenica Marchetti in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 domenicacooks · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture